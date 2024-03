Ministrul Apararii, Angel Tilvar, ii liniștește pe romani și da asigurari ca in acest moment nu se pune problema ca Rusia sa atace Romania. Ministrul Apararii , Angel Tilvar, aduce un mesaj de liniște pentru poporul roman, asigurand ca in prezent nu exista amenințarea unei posibile agresiuni din partea Rusiei impotriva Romaniei . El explica ca in contextul actual, atat statele din intreaga lume, cat și cele din estul Europei, sunt preocupate de acțiunile Rusiei in Ucraina și in regiune in general. „Preocuparea fața de comportamentul agresiv al Rusiei este la nivel global, avand in vedere agresiunea…