Senatoarea Șoșoacă huiduită la Brăila: Nu vii tu cu rușii tăi în România! Bunicii noștri au murit omorâți de ruși Incident tensionat in Braila, cu un fost luptator al Revoluției exprimandu-și nemulțumirea fața de prezența senatoarei Șoșoaca și acuzații legate de susținerea pentru Rusia. O noua controversa a izbucnit in orașul Braila, unde senatoarea Diana Șoșoaca, lidera Partidului SOS, a fost confrontata de un fost luptator al Revoluției, care a exprimat public nemulțumirea fața de prezența și acțiunile acesteia. Incidentul a fost surprins intr-un videoclip ce a devenit viral pe rețelele sociale. In inregistrare, fostul luptator al Revoluției iși exprima indignarea fața de presupusa legatura a senatoarei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

