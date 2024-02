Stiri pe aceeasi tema

- Incident tensionat in Braila, cu un fost luptator al Revoluției exprimandu-și nemulțumirea fața de prezența senatoarei Șoșoaca și acuzații legate de susținerea pentru Rusia. O noua controversa a izbucnit in orașul Braila, unde senatoarea Diana Șoșoaca, lidera Partidului SOS, a fost confrontata de un…

- Update. Liderul filialei din Suceava a Partidului S.O.S. Romania, Andrei Necsulescu, a fost scos cu forta de jandarmi din multimea care participa, duminica, la un miting impotriva extremismului organizat in centrul municipiului Suceava de presedintele organizatiei judetene a PNL, Gheorghe Flutur. Potrivit…

- Fostul ministru al Apararii de la Chișinau, Anatol Șalaru, are un mesaj dur pentru politicienii pro-ruși de la București și analizeaza comportamentul rușilor in teritoriile ocupate."Ceea ce nu ințeleg anumiți politicieni din Romania, pro-ruși, care nu cunosc nici limba rusa, nici mentalitatea rușilor,…

- Fostul premier Adrian Nastase susține ca i se pare improbabil ca Diana Șoșoaca sa fie omul rușilor in Romania. El a spus ca „rușii sunt mult mai inteligenți de atat”, iar daca ne uitam cum funcționau serviciile secrete rusești, atunci se poate trage concluzia ca au oameni mult mai pregatiți pentru o…

- La protestul pentru care un membru al partidului SOS Romania a obținut autorizația de la primarie a participat doar un camion și un tractor.Mai mult, in piața constituție a aparut un bolid, in care s-ar fi aflat un susținator al partidului. In momentul in care jurnaliștii Realitatea PLUS au incercat…

- Agricultorii și transportatorii romani, implicați intr-un protest de amploare la Afumați timp de 10 zile, au emis un comunicat de presa in care se delimiteaza ferm de protestul și acțiunile senatoarei Diana Șoșoaca. Comunicatul aduce la cunoștința opiniei publice motivele protestului și determinarile…

- Un avion de razboi rusesc a lansat accidental o bomba asupra orasului Rubijne din regiunea Luhansk ocupata de Rusia in estul Ucrainei, a declarat Leonid Pasecinik, seful administratiei regionale numite de Moscova, informeaza The Associated Press, preluata de news.ro.

- Europarlamentarul Vlad Gheorghe o demasca pe senatoarea Diana Șoșoaca: Ar fi scos 100.000 de euro din conturile partidului SOS Romania intr-o singura zi!Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe semnaleaza ca senatoarea ex-AUR Diana Șoșoaca, abonata la Ambasada Rusiei la București, "ar fi scos 100 000…