- Un clip video de trei minute, in care tinere israeliene sunt luate ostatice de teroriștii Hamas in 7 octombrie 2023, a fost distribuit pe rețeaua X de președintele Israelului, Isaac Herzog. In imagini se pot vedea fete cu sange pe fața, speriate și tarate de barbați inarmați. „Au fost batute, amenințate…

- Președintele american Joe Biden a declarat joi, intr-un discurs dupa protestele studențești pro-palestiniene care au luat amploare, ca protestatarii din campusurile universitare sunt liberi sa-și exprime opiniile, dar acțiunile lor nu ar trebui sa se transforme in vandalism și violența, transmit BBC…

- Israelul nu va pune capat razboiului sau in Fasia Gaza pana cand Hamas nu va elibera ostaticii, a declarat luni la Washington ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, dupa ce Consiliul de Securitate al ONU a votat pentru o „incetare a focului imediata”, potrivit AFP. „Nu avem dreptul moral sa…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat marți, 12 martie, ca Israelul iși va continua campania militara in orașul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, in ciuda creșterii presiunii internaționale pentru ca armata israeliana sa renunțe la planul de invazie, informeaza Reuters.Un cor din ce in ce mai mare de…

- Presedintele israelian Isaac Herzog va participa duminica la inaugurarea Muzeului National al Holocaustului din Amsterdam, in contextul in care este planificat un protest fata de uciderea de catre Israel a zeci de mii de palestinieni in Gaza, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Regele olandez Willem-Alexander…

- Președintele american Joe Biden a inclus in discursul sau anual despre starea Uniunii o masura de natura sa complice operațiunile anti-Hamas ale Israelului in Gaza, in condițiile in care demersurile diplomatice pentru o incetare a focului nu au dat, pana

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca spera sa se ajunga la o incetare a focului "pana lunea viitoare" in razboiul dintre Israel si Gaza potrivit BBC, informeaza News.ro. Comentariile sale au fost facute in contextul in care s-au inregistrat unele progrese in negocierile in curs de desfasurare…