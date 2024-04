Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Baciu, seful Casei de Pensii, a facut un anunt important pentru toti pensionarii. A spus ca „oficial incepe procesul pentru toate cele 4,8 milioane de pensii aflate in plata!”. Șeful Casei Naționale de Pensii Publice susține ca a semnat contractul pentru realizarea softului necesar recalcularii…

- Șeful Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, le transmite pensionarilor ca a semnat contractual pentru realizarea softului necesar recalcularii pensiilor, potrivit prevederilor Legii 360/2023. Este vorba despre 4,8 milioane de pensii aflate in plata care vor fi recalculate. ”Azi am semnat contractul…

- Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice, a explicat care este noutatea din legea pensiilor care le va aduce mai mulți bani romanilor. Noua lege a pensiilor aduce o serie de modificari importante pentru cetațenii romani. Conform autoritaților, aceste schimbari sunt concepute in beneficiul…

- Milioane de romani așteapta cu nerabdare mult anunțata recalculare a pensiilor. Inițial s-a spus ca incepand din luna mai vor veni decizii de recalculare acasa, iar din luna septembrie vor incepe sa primeasca efectiv pensiile recalculate. Cu toate acestea, deciziile cu noile pensii crescute intarzie…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vorbit despre recalcularea pensiilor. Oficialul a venit cu un nou exemplu de situație care se va schimba odata cu noua lege a pensiilor. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vorbit despre pensiile care cresc cu 80%, dupa recalcularea adusa de noua lege…

- Pensionarii aștepta cu nerabdare luna septembrie, dupa ce Guvernul a anunțat ca atunci va avea loc recalcularea pensiilor. Acestea au fost marite de la 1 ianuarie 2024, dar din septembrie, dupa recalculare, unii cetațeni se vor bucura de mai mulți bani. Pensii duble pentru anumiți romani Romanii vor…

- Intr-un context economic tensionat, șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a facut un anunț important cu privire la posibilitatea majorarii pensiilor romanilor in etape. Conform declarațiilor sale, fondurile necesare pentru aceasta majorare sunt asigurate. Veste buna pentru milioane de romani Șeful Casei…

- Șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, a explicat, in exclusivitate pentru Antena 3 CNN, care este metoda prin care romanii iși pot calcula singuri pensia. Sunt persoane care vor primi și 2.000 de lei in plus, pe luna, din septembrie.