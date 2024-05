Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al lui Naomy, prima femeie transgender din Romania, este in proces de repatriere din Germania. Anunțul a fost facut public de o prietena apropiata a decedatei. Costurile totale ale demersului ating mii de euro, bani stranși doar prin intermediul unei asociații. Cum a decedat Naomy,…

- Trupul lui Gabriel Zahiu, fost fotbalist al Stelei, a fost adus la Buzau dupa mai bine 4 luni de disperare a familiei. Foștii lui coechipieri, Dumitru Ghizdeanu și Dan Tulpan, i-au adus un ultim omagiu la capela. Gabriel Zahiu, fost fundaș la Steaua, a murit pe 20 noiembrie 2023, la trei zile dupa ce…

- Persoanele care doresc sa-i aduca un ultim omagiu lui Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din Romania, o pot face luni, la Ateneul Roman/ iar inmormantarea va avea loc marti, la Cimitirul Sfantul Ioan din Ramnicu Valcea, The post Trupul neinsuflețit al președintelui Uniunii Scriitorilor…

- „Primarul Catalin Cherecheș va ajunge cat de curand in Romania pentru a-și ispași pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru infracțiuni de corupție”. Este anunțul facut acum cateva minute de catre ministrul Justiției, Alina Gorghiu, care a numit acest lucru „vestea buna a zilei”. „„Cherecheș va fi…

- Avem primele imagini cu sicriul Mioarei Roman! Trupul neinsuflețit al mamei Oanei Roman a ajuns la biserica. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, sunt la biserica Sfantul Gheorghe cel Nou și va ofera imagini in exclusivitate. Oana și Catinca Roman sunt devastate de…