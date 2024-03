Stiri pe aceeasi tema

- Lumea filmului internațional este in doliu dupa ce Richard Lewis, actorul american care a jucat in zeci de comedii, s-a stins din viața pe data de 27 februarie, in urma unui atac de cord. Acesta a decedat la varsta de 76 de ani.

- Lumea filmului, in doliu! Kenneth Mitchell, celebrul actor cunoscut pentru rolurile din „Star Trek: Discovery" si „Captain Marvel" s-a stins din viața la varsta de 49 de ani. Fusese diagnosticat cu scleroza laterala amiotrofica (SLA), cunoscuta si sub numele de boala Lou Gehrig.

- Lumea filmului este in doliu! O actrița cunoscuta și indragita s-a stins din viața la varsta de 80 de ani. Ea și-a caștigat celebritatea datorita rolurilor pe care le-a jucat in unele producții populare de-a lungul anilor.

- Chita Rivera, actrița, dansatoare și cantareața, s-a stins din viața la varsta de 91 de ani. De-a lungul carierei sale, starul de peste Ocean a avut apariții in musicaluri de succes, precum „Chicago”, „Kiss of the Spider Woman” și „Sweet Charity”.

- Lumea filmului internațional, in doliu! Sandra Milo, o figura marcanta a cinematografiei italiene, s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Potrivit informațiilor din presa italiana, actrița a murit in somn, la reședința sa din Roma.

- Lumea muzicii internaționale este in doliu dupa ce fondatorul grupului Boney M s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. Presa internaționala scrie ca Frank Farian a murit in locuinta sa din Miami.

- Lumea teatrului din Romania e in doliu! Un regizor extrem de iubit, apreciat de o mulțime de persoane, s-a stins din viața astazi, pe data de 2 ianuarie 2024. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de reprezentanții Teatrului Național "Mihai Eminescu" Timișoara.

- Lumea filmului internațional e in doliu! Un actor extrem de iubit, apreciat de o mulțime de persoane, s-a stins din viața la varsta de 75 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de familia sa.