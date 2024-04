Stiri pe aceeasi tema

- Lumea artiștilor din Romania, in doliu! S-a stins din viața, la varsta de 79 de ani, un cunoscut creator popular, care fusese declarat Tezaur Uman Viu. Este vorba despre meșterul popular Constantin Nițu, unul dintre meșterii reprezentantivi ai Olteniei, care a murit duminica, 24 martie 2024.

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Ruxandra Dumitrescu, fosta jucatoare din naționala Romaniei, s-a stins din viața la varsta de 46 de ani. Tristul anunț al trecerii acesteia in neființa a fost facut de reprezentanții Federației Romane de Volei.

- Lumea filmului, in doliu! Kenneth Mitchell, celebrul actor cunoscut pentru rolurile din „Star Trek: Discovery" si „Captain Marvel" s-a stins din viața la varsta de 49 de ani. Fusese diagnosticat cu scleroza laterala amiotrofica (SLA), cunoscuta si sub numele de boala Lou Gehrig.

- Lumea muzicii populare e in doliu! O cunoscuta interpreta s-a stins din viața la varsta de 50 de ani. Este vorba despre solista Ansamblului „Doina Oltului”, Victorita Cica. Tristul anunț al trecerii acesteia in neființa a fost facut chiar de soțul ei, pe rețelele de socializare.

- Lumea artistica din Romania, in doliu! S-a stins din viața unul dintre fondatorii grupului umoristic ”Voua”. Este vorba despre Danuț Caramihai. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut de foștii sai colegi.

- Doliu in lumea artistica! Unul dintre cei mai apreciați sculptori romani s-a stins din viața la varsta de 75 de ani. Este vorba despre Vlad Ciobanu. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de Uniunea Artistilor Plastici (UAP) din Romania.

- Lumea muzicii internaționale, in doliu! S-a stins din viața o actrița extrem de iubita. Avea varsta de 75 de ani. Tristul anunț al trecerii cantareței in neființa a fost facut de casa ei de discuri.

- Biserica Ortodoxa Romana, in doliu! Un preot in varsta de doar 31 de ani și-a pierdut viața intr-un accident cumplit, pe DJ 100L in Prahova, la Magurele. Tragicul eveniment a avut loc seara trecuta, pe data de 15 ianuarie. Doi copii au ramas fara tata.