- Lumea muzicii populare e in doliu! O cunoscuta interpreta s-a stins din viața la varsta de 50 de ani. Este vorba despre solista Ansamblului „Doina Oltului”, Victorita Cica. Tristul anunț al trecerii acesteia in neființa a fost facut chiar de soțul ei, pe rețelele de socializare.

- Lumea filmului internațional, in doliu! Sandra Milo, o figura marcanta a cinematografiei italiene, s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Potrivit informațiilor din presa italiana, actrița a murit in somn, la reședința sa din Roma.

- Doliu in lumea artistica! Unul dintre cei mai apreciați sculptori romani s-a stins din viața la varsta de 75 de ani. Este vorba despre Vlad Ciobanu. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de Uniunea Artistilor Plastici (UAP) din Romania.

- Biserica Ortodoxa Romana, in doliu! Un preot in varsta de doar 31 de ani și-a pierdut viața intr-un accident cumplit, pe DJ 100L in Prahova, la Magurele. Tragicul eveniment a avut loc seara trecuta, pe data de 15 ianuarie. Doi copii au ramas fara tata.

- Lumea filmului internațional e in doliu! Un actor extrem de iubit, apreciat de o mulțime de persoane, s-a stins din viața la varsta de 75 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de familia sa.

- Este doliu in lumea sportului internațional! Legendarul culturist britanic Shaun Davis, cel care in anul 1996 a caștigat titlul de Mr. Universe, s-a stins din viața la varsta de 57 de ani. Confirmarea veștii ca sportivul a trecut in neființa a fost facuta de prietenul acestuia, Kuldeep Bhardwaj.

- Fostul internațional de tineret german Agyemang Diawusie s-a stins din viața la varsta de 25 de ani. Atacantul nascut in Berlin a jucat pentru echipa germana din liga a treia, Jahn Regensburg. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut chiar de reprezentanții echipei la care activa.

- Lumea fotbalului, in doliu! Un fost selecționer s-a stins din viața la varsta de 80 de ani, dupa o lunga lupta cu boala. Anunțul trist al trecereii acestuia in neființa a fost facut de familie prin intermediul unui comunicat.