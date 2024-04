Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Stanușoiu a vorbit la PRESSALERT LIVE despre plecarea lui Alin Nica din PNL, dupa aproape patru ani la conducerea filialei Timiș, și inrolarea in Forța Dreptei. „E alegerea lui. Personal am o relație buna cu Alin Nica, nu am niciun fel de problema cu el ca persoana. Toate problemele mele din cadrul…

- Parand o disputa politica mai atractiva, in ultima perioada se foloseste tot mai mult termenul de tandem atunci cand vine vorba despre alegerile locale din 9 iunie. Despre tandemul Alin Nica (candidat la presedintia CJ Timis) – Dominic Fritz (candidat la Primaria Timisoara) am relatat cu putin timp…

- Partidul Liberal Timiș, formațiunea inființata de Raul Ambruș dupa plecarea din PNL, a anunțat ca a luat decizia de a se retrage din Alianța „Timișoara Unita”. Motivul: cooptarea lui Alin Nica in planurile alianței. „Partidul Liberal Timiș care face parte din Alianța «Timișoara Unita», alaturi de USR,…

- Noile schimbari aparute in Alianța Dreapta Unita, odata cu imbarcarea lui Alin Nica nu va schimba cu nimic configurația listelor pentru alegerile locale la Primaria Timișoara, dar va aduce o distribuire a locurilor considerate eligibile aproape uniforma USR – Forța Dreptei la lista de consilieri pentru…

- Peste 30 de primari liberali din județul Timis au anunțat ca sunt gata sa migreze la Forța Dreptei, daca PNL va ceda funcția de presedinte al Consiliului Județean. Comitetului Director Județean Timiș al PNL a stabilit ca pentru aceasta funcție va candida actualul presedinte liberal al CJ Alin Nica.…

- Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, a venit cu o soluție pentru ca tandemul PSD-PNL sa puna capat balbaielilor și sa gaseasca un candidat comun pentru Primaria Capitalei. „Mai ramane sa mai aduca oameni de prin alte capitale europene. Nu au gasit niciun om capabil sa candideze la…

- Au fost mai multe probleme in ultimele sedinte ale Coalitiei. Nici PSD, dar nici PNL nu sunt de acord cu un candidat comun la prezidentiale din acest an. Mai exact, PNL vrea sa mearga cu un candidat propriu pentru functia suprema in stat.In aceste momente are loc o sedinta in care urmeaza sa se ia o…

- Joi, in prezența primarului comunei Mosnita Noua, Florin Bucur, a dirigintelui de șantier, a reprezentantului societații de construcții și a reprezentanților din Biroul Tehnic, a avut loc predarea de amplasament in vederea execuției proiectului finanțat prin PNRR – Componenta managementul deseurilor…