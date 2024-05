Stiri pe aceeasi tema

- ”Conform contractului, incheiat pe o perioada de 5 ani, HiSky va opera 5 zboruri pe saptamana, pe ruta Oradea – Bucuresti si retur, respectiv 3 zboruri pe saptamana pe ruta Oradea – Londra si retur. Din Oradea vor fi operate, de asemenea, curse charter catre 3 destinatii care vor fi anuntate public…

- Continue reading București va gazdui Dare to Learn – cel mai mare eveniment din Europa dedicat profesorilor. Radu Szekely: “Vom conecta profesorii din Romania cu liderii globali in educație” at Info real.

- București va gazdui, in toamna, Dare to Learn (D2L) – cel mai mare eveniment din Europa dedicat profesorilor. Acesta va avea loc in 25 și 26 octombrie și va aduce pe scena de la București peste 20 de lideri internaționali – printre cele mai mari nume in educația mondiala, experți care vor susține masterclass-uri…

- Ministrul Bogdan Ivan a anunțat ca 6 milioane de euro vor fi investite in noi drumuri și poduri in județul Bistrița-Nasaud. Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Adrian Veștea, secretarul de stat Alexandru Stoica și ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, i-au primit ieri la București…

- Astazi, liderii PNL Nicolae Ciuca, Lucian Bode și Rareș Bogdan au vizitat diaspora romana din Spania. Au avut loc intalniri cu membrii comunitații romanești și preoții romani din Spania. Intr-un an electoral tensionat, mesajul romanilor stabiliți in Spania catre reprezentanții PNL a fost clar: ascensiunea…

- Painea noastra cea de toate zilele (r. Șerban Georgescu) poate fi vazut pe marile ecrane din 4 orașe Dupa mai bine de 4 ani de la prima intalnire dintre regizorul Șerban Georgescu și Irina Sorescu, fondatoarea brutariei MamaPan, povestea plina de forța, sensibilitate și curaj a uneia din puține afaceri…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost primit, joi dimineata, intr-o audienta privata la Sanctitatea Sa Papa Francisc. „Astazi am avut ocazia speciala sa discut la Vatican cu Sanctitatea Sa Papa Francisc si sa-i exprim recunostinta pentru sprijinul acordat comunitatilor romanesti din Italia si din intreaga…

