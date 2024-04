Stiri pe aceeasi tema

- City managerul municipiului Oradea, Mihai Jurca va semna joi, la Chisinau, cu administratorul companiei HiSky, Iulian Scorpan, contractul de asociere in participatie intre Societatea Air Oradea S.A. si compania aeriana HiSky Europe S.R.L. din Bucuresti, aprobat miercuri de consilierii judeteni, prin…

- „Este vorba despre unul dintre cele importante proiecte menite sa dea un suport direct cercetatorilor din Romania si sa ii aduca la acelasi statut pe care ii au cercetatori din state membre ale UE. Din acest punct de vedere, astazi modificam o legislatie invechita de peste 20 de ani. Ultimele modificari…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost primit, joi dimineata, intr-o audienta privata la Sanctitatea Sa Papa Francisc. „Astazi am avut ocazia speciala sa discut la Vatican cu Sanctitatea Sa Papa Francisc si sa-i exprim recunostinta pentru sprijinul acordat comunitatilor romanesti din Italia si din intreaga…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a subliniat din nou angajamentul Romaniei in sprijinirea parcursului european al romanilor din Republica Moldova in cadrul unei intalniri importante cu vicepremierul pentru Integrare Europeana al țarii vecine. Preocuparea pentru consolidarea relațiilor bilaterale…

- „Am avut si continuam sa avem trupe americane aici, impreuna cu alte trupe NATO. Am asigurat livrarea de noi sisteme de aparare, de exemplu, baterii de rachete Patriot, HIMARS, care vor face Romania mai capabila sa-si apere teritoriul si oamenii, daca va fi vreodata nevoie. Am ajutat, am lucrat impreuna…

- Bistrița-Nasaud se afla la coada clasamentului, cand vine vorba de populație absolventa de studii superioare. Doar 10% dintre bistrițeni se pot lauda ca au absolvit o facultate, potrivit PeCifre.ro. Cel mai inalt grad de educație, potrvit PeCifre.ro – care citeaza datele Institutului Național de Statistica…

- Managerul Aeroportului International Craiova , Sorin Manda, a anuntat, intr-un interviu acordat GdS, ca o noua companie aeriana va oferi zboruri regulate din Banie incepand din acest an. Noul operator va avea rute catre Spania si sudul Italiei, dar va suplini si unele zboruri la care singura companie…