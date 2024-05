Investiţie importantă pe Aeroportul Henri Coandă Se face o investiție importanta! Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti ( CNAB ) anunta, miercuri, ca a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor la o noua parcare la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, pe o suprafata de peste 20.000 de metri patrati. „Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti continua procesul de modernizare a infrastructurii si anunta ca miercuri, 8 mai 2024, a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor de constructie a unei noi parcari la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti”, a transmis, miercuri, CNAB. Sursa citata a precizat ca investitia vizeaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- ”Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti continua procesul de modernizare a infrastructurii si anunta ca miercuri, 8 mai 2024, a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor de constructie a unei noi parcari la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti”m, a transmis, miercuri, CNAB. Sursa citata…

