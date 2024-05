Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul de incepere a lucrarilor de constructie a unei noi parcari la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti a fost emis miercuri, investitia ridicandu-se la aproape 15 milioane de lei.

- Termenul de executie este pana la data de 23 mai 2024.Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a deschis procedura de cumparare directa a lucrarilor de reparatii generale la sediul institutiei Informatia a fost publicata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice, unde se precizeaza ca valoarea…

- Primaria Timișoara ne anunța ca societatea care se ocupa cu dezinsecție pentru municipalitate a efectuat stropiri in parcuri, locuri de joaca, pe malurile Begai și in zona balților, pe o suprafața cumulata de peste 2 milioane de metri patrați, pentru combaterea capușelor. Aceasta a avut loc in perioada…

- Primaria Constanta cumpara lucrari de executie aferente obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din Municipiul Constanta zona Soveja ndash; blocurile FT4, FT3A, FT3B" pe trei loturi Contractul este estimat 12.660.735.28 lei Ofertele pentru toate cele trei…

- Venitul total al familiei Smihal consta intr-o pensie de invaliditate in valoare de 32.600 de grivne (766 de euro), un salariu de fiicei premierului in valoare de de 25.000 de grivne (588 de euro) si venituri din afaceri ale sotiei premierului in valoare de 7.809.394 de grivne (183.691 de euro), potrivit…

- Pagina web www.executari.com anunța scoaterea la vanzare, prin licitație publica, a unei proprietați industriale aflata pe strada Baneasa din Targu Mureș, cu o suprafața de 3.527 de metri patrați, plus terenul aferent de 7.043 de metri patrați. Potrivit sursei citate, licitația pornește de la un preț…

- Joi, 28 martie, a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru construcția rețelelor de apa și canalizare in comuna Marginea. Documentul a fost parafat intre operatorul regional de apa și canalizare, ACET, beneficiarul lucarii și asocierea de firme Sumec-lider de asociere, Conbucovina și Loial…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Ministerul Dezvoltarii, proiectul are in vedere consolidarea cladirilor existente ale internatului (cu o capacitate actuala de 25 de camere), a salii multifunctionale, precum si extinderea constructiilor existente. La finalizarea lucrarilor, internatul…