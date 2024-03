Stiri pe aceeasi tema

- Marius Dunca, președinte PSD Brașov: Un primar de municipiu, un primar de oraș și un primar de comuna, dar și 40 de consilieri locali se alatura azi PSD Președintele Organizației Județene PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, i-a prezentat astazi intr-o conferința de presa pe noii primari care s-au…

- Marian Constantin Vasile, fostul administrator al județului, lasat de Consiliul Județean Timiș fara post, transmite ca a ales sa candideze ca independent la Primaria Timișoara, la alegerile din iunie.

- Primaria Timișoara a anunțat luni ca primarul Dominic Fritz a dispus un control complet la Compartimentul Protecția Animalelor din cadrul Primariei, care sa fie efectuat de Corpul de Control al Primarului. „Masura vine in contextul anchetei pe care primarul Timișoarei a cerut-o saptamana trecuta cu…

- Primaria Timișoara a anunțat ca a dat aviz pozitiv unui protest al fermierilor, care vor putea veni cu utilajele agricole chiar in centrul Timișoarei, in intervalul 18 – 24 ianuarie. „Timișoara are o responsabilitate profunda pentru cultura de protest și pentru libera exprimare in Romania. De aceea…

- Primaria Timișoara a autorizat un protest al fermierilor in centrul Timișoarei. Primarul orașului, Dominic Fritz, a anunțat ca fermierii pot ajunge cu tractoarele pana in parcarea de la Modex, lipita de Piața Victoriei. Protestul este aprobat in perioada 18-24 ianuarie 2024.

- Turcii care au realizat flota de tramvaie noi a Timișoarei, pe bani europeni, a anunțat semnarea unui nou contract, pentru livrarea unui lot suplimentar de 17 tramvaie. Contractul prevede ca mijloacele de transport in comun sa fie livrate pana la finalul acestui an. Dorința arzatoare a actualei administrații,…

- Primaria Timișoara a avut, in acest an, in prim plan Cartierul Plopi. Acesta este unul dintre cartierele Timișoarei in care au fost realizate mai multe obiective importante pentru comunitate. Astfel, au fost reabilitate arterele principale care deservesc intregul cartier, respectiv str. Albastrelelor…