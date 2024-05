Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in familia Rotariu. Dana, soția lui Iosif, fostul mare internațional roman, a murit la varsta de 60 de ani. Decesul s-a produs duminica, la ora 04:00 dimineața. Soția a trecut in neființa in somn, iar sambata seara, aceasta i-a transmis soțului sau sa aiba grija de copii. „In somn a murit. Am…

- Este o veste trista in lume! A murit cel mai batran om din lume! Venezueleanul Juan Vicente Perez Mora s-a stins din viața la varsta de 114 ani. El a murit marți, pe data de 2 aprilie 2024. Iata cine a fost Juan Vicente Perez Mora, dar și ce se știe despre el!

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Ruxandra Dumitrescu, fosta jucatoare din naționala Romaniei, s-a stins din viața la varsta de 46 de ani. Tristul anunț al trecerii acesteia in neființa a fost facut de reprezentanții Federației Romane de Volei.

- Lumea literaturii este in doliu! La varsta de 76 de ani s-a stins din viața un celebru critic literar. Este vorba despre Alex Ștefanescu. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de scriitorul Daniel Cristea-Enache prin intermediul paginii de socializare.