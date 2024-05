Dana, soția lui Iosif Rotariu, a murit » Doliu în familia fostului mare internațional român Doliu in familia Rotariu. Dana, soția lui Iosif, fostul mare internațional roman, a murit la varsta de 60 de ani. Decesul s-a produs duminica, la ora 04:00 dimineața. Soția a trecut in neființa in somn, iar sambata seara, aceasta i-a transmis soțului sau sa aiba grija de copii. „In somn a murit. Am dormit impreuna și pe la 5 m-am trezit și era moarta. Aseara era foarte rau. Ultimele cuvinte ale ei au fost sa am grija de copii”, a spus Rotariu, pentru Click. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

