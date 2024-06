Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța, in perioada 11-12 iunie, Cod Galben de instabilitate atmosferica pentru intreg teritoriul Republicii Moldova. Se așteapta ploi de scurta durata, descarcari electrice, izolat averse puternice cu grindina și intensificari ale vintului. {{751581}}Avertizarea…

- Orașul Balți și-a sarbatorit ieri Hramul. Sarbatoarea a scos sute de oameni in centrul municipiului, unde se organizeaza diverse evenimente. Deliciul zilei a fost concursul de jumping, care a reunit sportivi din mai multe regiuni ale țarii. Manifestațiile vor culmina cu un concert in fața Palatului…

- Deși mulți au blamat-o la inceputul relației cu Viorel Lis, iata ca Oana Lis a dovedit contrariul, iar astazi vedeta este alaturi de soțul ei, fostul primar al Capitalei, in problemele de sanatate cu care acesta se confrunta. Din disperarea de a-l ajuta, Oana Lis a inceput sa-și vanda lucruri din casa.…

- De Paști, adica in zilele de 4, 5 și 6 mai, locuitorii și oaspeții Capitalei vor fi asigurați de catre Primaria Municipiului Chișinau cu transport public in comun, conform unui program modificat. Mai exact, Direcția Generala Mobilitate Urbana, in comun cu I.M. „Parcul Urban de Autobuze” și I.M. „Regia…

- Primaria Municipiului Chișinau indeamna cetațenii orașului sa evite varuirea copacilor și a bordurilor, in contextul curațeniei din preajma Paștelui, deoarece aceasta practica este depașita și lipsita de utilitate in cazul localitaților urbane.

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca simbata, 20 aprilie 2024, in intervalul orelor 16:00 - 22:00, va fi intrerupt temporar traficul rutier pe str. A. Mateevici, in legatura cu desfașurarea acțiunilor de filmare pentru realizarea unui proiect cinematografic. Activitațile au fost avizate de catre…

- Autoritațile municipale anunța ca in acest weekend, temperaturile generoase au predispus oamenii sa iasa din case la plimbare in parcuri, iar in urma au fost lasate mormane de gunoi, deteriorari, distrugeri a bunurilor din spațiile verzi. ”Anterior, la ședințele operative participa și reprezentantul…

- Primaria capitalei a venit cu o avertizare pentru locuitorii orașului in contextul condițiilor meteo, noteaza Noi.md. Primaria Chișinau atenționeaza locuitorii municipiului Chișinau sa fie prudenți cind se deplaseaza pe trotuar, pentru ca vintul poate produce caderi ale crengilor uscate pe trotuare…