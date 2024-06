Fenomen meteo periculos: Avertizare de Cod Galben pentru Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis un Cod Galben de temperaturi ridicate, disconfort termic ridicat, valabil pentru perioada: 9 iunie, ora 10.00 ndash; 11 iunie, ora 10.00.Zone afectate sunt Moldova, Dobrogea, Nordul Olteniei, S V Transilvaniei, Sudul Banatului.In intervalul mentionat in cea mai mare parte a Moldovei,…

- Administrația Naționala de Meteorologie avertizeaza ca in mai multe zone din Moldova urmeaza un episod de vreme rea. Meteorologii au emis o averizare cod portocaliu de averse, grindina și vijelie. Acesta este valabil vineri dupa amiaza.

- Astazi, Moldova se va bucura de o zi predominant innorata, cu o tendința generala de cer acoperit. Conform Serviciul Hidrometeorologic de Stat, se așteapta o zi fara precipitații, marcand astfel caracteristica principala a prognozei meteo pentru ziua de azi.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineata o atentionare Cod Galben de intensificari ale vantului pentru 18 judete, valabila pana la ora 23:00, informeaza Agerpres.

- Serviciul Hidrometeorolig de Stat a emis o avertizare valabila pentru data de 20 aprilie, noteaza Noi.md. Astfel, potrivit meteorologilor, este emis Cod Galben de ingheț. "Pe 20.04.2024, in orele nocturne și ale dimineții, in jumatatea de nord a țarii, la suprafața solului și izolat in aer se prevad…

- Meteorologii au tras semnalul de alarma! Un fenomen periculos ia amploare in Romania. Este vorba despre deșertificarea tarii. Totul se intampla din cauza secetei accentuate. Seaca tot mai multe lacuri Ne seaca tot mai multe lacuri, iar dunele de nisip se intind pe porțiuni mai mari. Un lac din județul…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de vant puternic valabila pana miercuri dimineața, in șase județe din Moldova, scrie mediafax, preluat de stiripesurse.ro. Potrivit ANM, sunt vizate localitați din județele Bacau, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea și Iași, dar și zonele montane din Suceava…

- Meteorologii de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis, vineri dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa in localitati din zece judete, valabile in urmatoarele ore, informeaza Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 9:00, in zone…