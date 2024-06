Stiri pe aceeasi tema

- Ultrașii romani au fost arestați de autoritațile din Germania inainte sa ajunga la Munchen pentru meciul Romaniei cu Ucraina de la Euro 2024. Aceștia au facut acuzații fara precedent la adresa Federației Romane de Fotbal. Ultrașii din Romania dau vina pe Jandarmerie și pe FRF pentru acest presupus abuz,…

- UEFA a luat o decizie de ultima ora inainte de Romania - Ucraina, meci programat la ora 16:00, pe stadionul Allianz Arena din Munchen. De teama unor posibile incidente, forul european a interzis steagurile cu Rusia in tribune. Hotararea vine la solicitarea Federației Ucrainene de Fotbal dupa ce atat…

- Dupa o pauza de opt ani, echipa nationala de fotbal a Romaniei este prezenta din nou la un turneu final. Luni, 17 iunie 2024, echipa nationala de fotbal a Romaniei debuteaza la Campionatul European din Germania, intalnind in primul meci din grupa E Ucraina. Partida se disputa la Munchen, de la ora 16.00.…

- Campionatul European de Fotbal EURO 2024, gazduit de Germania, debuteaza astazi, cu partida dintre selectionata tarii gazda si Scotia, la Munchen.EURO 2024 reuneste 24 de echipe in sase grupe a cate patru formatii, intre care si Romania, care va juca in Grupa E, alaturi de Belgia, Ucraina si Slovacia.…

- Directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal, Mihai Stoichita, care a facut luni deplasarea in Germania cu echipa nationala, a declarat ca meciul cel mai important al Romaniei la EURO 2024 este primul, cel cu Ucraina, deoarece in functie de rezultatul acestuia cresc sau scad sansele de a trece de…

- Presa engleza a reacționat dupa ce Ucraina s-a calificat la Euro 2024 și a completat grupa E, din care face parte și Romania. Ucraina a caștigat cele doua meciuri de baraj (2-1 cu Bosnia și 2-1 cu Islanda) și și-a asigurat prezența la Europeanul din Germania. „Tricolorii” vor da piept cu selecționata…

- Reprezentativa Romaniei face parte din grupa E la turneul final din Germania, alaturi de Ucraina, Belgia și Slovacia. Programul Romaniei la EURO 2024:17 iunie, ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMANIA (Rhein Energie, Koln)26 iunie, ora 19:00: Slovacia…