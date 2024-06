Stiri pe aceeasi tema

- Luptatoarea moldoveanca Irina Ringaci a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene destinate sportivilor de pina la 23 de ani, care se desfașoara la Baku, in Azerbaidjan. Compatrioata noastra a invins-o in finala pe Ekaterina Koșkina, care a evoluat la aceasta competiție sub drapel neutru. Irina…

- Antonia Dragomir, o tanara gimnasta de doar 11 ani, a devenit un nume cunoscut in lumea gimnasticii romanești și internaționale, datorita talentului sau remarcabil și dedicarii exemplare. Descoperita și antrenata de maestra emerita a sportului și campioana europeana la gimnastica, Mirela Pașca, Antonia…

- Performanța extraordinara pentru sportul moldovenesc! Daria Cozorez a devenit campioana europeana la box. Moldoveanca și-a adjudecat titlul continental in capitala Serbiei, la Belgrad. Daria a invins-o in finala categoriei grele pe Kristina Tkaciova din Federația Rusa. Cozorez a devenit astfel prima…

- Performanța EXTRAORDINARA: Echipa de handbal a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, campioana pentru al doilea an consecutiv la Olimpiada sportului militar liceal Performanța EXTRAORDINARA: Echipa de handbal a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, campioana pentru…

- Romania a avut in luna martie cel mai mare procent din UE, de 6,7%, la mare distanța de urmatoarea tara clasata, Croația, cu 4,9%, arata datele publicate de Biroul european de Statistica Eurostat. Media la nivelul UE a fost de 2,6%, in scadere de la 2,8% in luna februarie. Țarile membre care…

- Echipa de volei feminin gimnaziu a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj a caștigat turneul final de la Braila și a devenit, pentru al doilea an consecutiv, campioana naționala, in cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSS). Daria Ocenic, care, la nici 15 ani, este componenta a…

- Grecia, al carei triumf din 2004 este vazut ca una dintre cele mai mari surprize din istoria Campionatului European, a ratat calificarea la EURO 2024, dupa ce a fost invinsa de Georgia, scor 4-2 la loviturile de departajare, in finala Rutei C a barajului pentru turneul final din Germania.

- Japoneza Kaori Sakamoto a obtinut vineri seara cel de-al treilea titlu consecutiv de campioana mondiala la patinaj artistic, la Montreal, performanta pe care o patinatoarea nu a mai reusit-o de la americanca Peggy Fleming intre 1966 si 1968, scrie AFP.Totusi, de mentionat este faptul ca tot…