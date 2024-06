Marele atacant roman, numarul 10, al naționalei din ,,generația de aur”, Gica Hagi, gratulat de suporterii romani ,,Regele”, iar de cei turci ,,Comandante”, are o teama teribila sa zboare cu avionul, și din aceasta cauza nici nu s-a prea auzit de vacanțe exotice petrecute de acesta peste mari și țari. Ironia sorții! Agențiile de promovare […] The post Euro 2024: ,,Regelui” ii este frica de avion, ca de moarte appeared first on Puterea.ro .