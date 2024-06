Stiri pe aceeasi tema

- Babasha a fost criticat dupa ce a urcat pe scena amplasata pe Arena Naționala pentru trupa Coldplay. Delia a sarit in apararea artistului roman și a transmis un mesaj important pentru cei care l-au criticat.

- Pentru unii dintre noi, inexplicabil sau nu, apar anumite momente in care simțim ca nu avem aer, iar asta se transpune intr-o stare de anxietate. Se pare ca acesta a fost motivul pentru care Delia s-a panicat intr-o masina de Uber, povestind trista tot ce s-a intamplat: „I-am zis sa ma lase sa cobor”.…

- Irina Fodor a facut un anunț despre competiția din Asia Express - Drumul Zeilor, chiar pe contul sau de Instagram. Se pare ca prezentatoarea TV, echipa de producție și perechile de vedete s-au confruntat cu o situație neașteptata in Indonezia.

- Sore a trecut printr-o experiența paranormala in urma cu mai mulți ani. Iata ce i s-a intamplat artistei in timp ce invața sa cante la pian, dar și ce decizie radicala a luat ulterior. Ce a marturisit indragita cantareața.

- In urma cu mai mult timp, Bella Santiago a trecut prin momente de panica chiar in timp ce se afla pe scena. Artista ne-a vorbit, in exclusivitate, despre clipele pe care le-a traversat in cadrul unui concert. Ce i s-a intamplat cantareței.

- O femeie a purtat in pantec un bebeluș „pietrificat” timp de 56 de ani in burta fara sa știe. Iata cum a fost posibil ca micuțul sa se „pietrifice”, iar mama sa nu afle nimic despre existența lui pentru o perioada atat de lunga.

- Irina Fodor și cele 9 echipe care participa in Asia Express sezonul 7 se afla in prezent in Thailanda, prima țara de pe Drumul Zeilor. Prezentatoarea TV se bucura de clipe minunate in aceasta aventura, insa recent a avut parte de un incident care a ingrijorat-o.