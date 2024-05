Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in familia Rotariu. Dana, soția lui Iosif, fostul mare internațional roman, a murit la varsta de 60 de ani. Decesul s-a produs duminica, la ora 04:00 dimineața. Soția a trecut in neființa in somn, iar sambata seara, aceasta i-a transmis soțului sau sa aiba grija de copii. „In somn a murit. Am…

- LA CELE VESNICE… Doliu in comuna Muntenii de Sus. A incetat din viata profesoara Georgeta Salgau, un om deosebit, devotat profesiei de cadru didactic. In cele peste trei decenii de activitate (1981-2018) la Școala Gimnaziala din Muntenii de Sus, a invatat zeci de elevi tainele limbii si literaturii…

- In noaptea de 10 spre 11 aprilie, a murit cunoscutul umorist, dramaturg și jurnalist radio Cornel Udrea, informeaza Rador Radio Romania.Cornel Udrea s-a nascut pe 27 martie 1947, in Gheorgheni, județul Harghita.A absolvit Liceul „Mihai Eminescu” din Cluj, promoția 1964.

- O noua zi, o noua veste tragica, iar lumea filmului este in doliu, dupa ce s-a aflat ca Adrian Schiller a incetat din viața, la varsta de 60 de ani, cunoscut pentru cel puțin doua seriale de succes la nivel mondial. Lumea filmului este in doliu! Adrian Schiller a incetat din viața Lumea filmului internațional…

- Nicolae Manolescu, criticic literar și președinte al Uniunii Scriitorilor din Romania, s-a stins din viața la 84 de ani, lasand in urma o moștenire culturala de neinlocuit. The post DOLIU Nicolae Manolescu, președinte al Uniunii Scriitorilor din Romania și critic literar cunoscut, a incetat din viața…

- DOLIU la Liceul Tehnologic din Arieșeni: Profesoara Petruse Marioara a incetat din viața. Peste 40 de ani, inchinați catedrei de limba romana DOLIU la Liceul Tehnologic din Arieșeni: Profesoara Petruse Marioara a incetat din viața. Peste 40 de ani, inchinați catedrei de limba romana Marioara Petruse,…

- Patriarhul Neofit, un teolog bland care a incercat sa restabileasca reputatia bisericii ortodoxe bulgare, afectata de legaturile cu oamenii de afaceri si politia secreta comunista, a incetat din viata la varsta de 78 de ani, a anuntat biserica miercuri seara, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. “Dupa…

- Fost cadru didactic iubit de elevi, Valerica Brailoiu, mama lui Tit Liviu Brailoiu, fost prefect de Constanta si senator PSD a incetat din viata.Anuntul a fost facut de nora acesteia, Otilia Brailoiu, sotia fostului primar al orasului Eforie, Ovidiu Ioan si el plecat la cele vesnice in 2017.Si tatal…