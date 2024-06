Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Ceea ce primarul Felix Borcean anunța deja, de ceva vreme, a devenit certitudine odata cu recentul ordin al ministrului Dezvoltarii, Adrian Veștea. Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș (SMUC) a fost inclus pe lista obiectivelor de investiții propuse spre finanțare prin Programul național…

- Autoritațile anunța ca fantana muzicala din centrul Piteștiului trece la programul de vara. Jocurile de apa, lumini și sunete pot fi urmarite in fiecare seara de la sfarșitul saptamanii, in perioada verii. „De sambata, 1 iunie, spectacolul de sunet și lumini al fantanii muzicale din Piața Primariei…

- Programul național pentru creșterea natalitații va continua cu finanțare din fondul de rezerva al Guvernului. Ministerul Familiei a pus in dezbatere publica un proiect de modificare a legislației in domeniu, relateaza Radio Romania Actualitati.

- este 3.000 de elevi de liceu s-au pregatit pentru a deveni șoferi responsabili prin programul „Ora de educație rutiera la liceu, powered by MOL”, realizat de MOL Romania, Poliția Romana și Asociația E.D.I.T.

- Incepe caravana literației emoționale pentru GenZ in 8 orașe din Romania Asociația Bloc Zero lanseaza proiectul cultural Literație emoționala prin film documentar, ce propune proiecții de filme și atelierele de educație socio-emoționala, in licee partenere din 8 orașe din țara, cu scopul de a ajuta…

- Liberalii Nicolae Ciuca si Gabriel Andronache au inițiat un proiect de lege prin care sa li se dea bani tinerilor romani care au studiat la universitați din strainatate. Proiectul prevede finanțarea unor firme pe care aceștia ar urma sa le deschida in Rom

- Exista investiții care aduc rezultate mari, dar care sunt mai puțin la vedere - investițiile in educație. O Romanie moderna, așa cum ne dorim toți, nu se poate construi fara o educație mai buna. De aceea, primarii USR au facut investiții masive in școlile din localitațile pe care le administreaza, inca…

- Condamnații fugari vor suporta costurile aducerii lor in țara, proiectul prin care se propune aceasta masura fiind discutat joi de Guvern, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. „Venim azi și cu noi prevederi capabile sa descurajeze fenomenul condamnaților care parasesc țara inaintea sentinței finale.…