Echipele RAJA intervin astazi – 17 iunie 2024, pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul conductei de aducțiune, cu diametrul de 800 mm, din localitatea Agigea, județul Constanța, transmite compania de apa. Pentru executarea lucrarilor, a fost necesara sistarea furnizarii apei, in intervalul orar 09.30 – 20.00, in localitațile Agigea, Eforie Nord și parțial in […]