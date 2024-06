Dosar penal pentru un șofer, la Teiuș. Circula sub influenșa alcoolului la primele ore ale dimineții La data de 16 iunie 2024, in jurul orei 08.00, polițiștii din Teiuș au depistat un barbat de 54 de ani, din comuna Radești, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din Teiuș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei.Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

