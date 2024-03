Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia a lovit o familie de romani stabilita in nordul Italiei, intr-o noapte aparent liniștita, dar care s-a transformat in coșmar. O mama și cei trei copii ai sai au fost rapuși de flacarile unui incendiu devastator, care le-a cuprins locuința din Bologna.

- Un baiat de 16 ani a avut parte de un sfarșit tragic! Adolescentul s-a stins din viața in timp ce se juca fotbal, in localitatea Biled din județul Timiș. Copilul nu a mai putut fi salvat, dupa ce și-a pierdut cunoștința.

- Intr-un caz șocant petrecut in Italia, un barbat și-a ucis cu sange rece familia, lasand in urma un sfarșit tragic pentru soția sa și cei doi fii, in varsta de 16 și 5 ani. Giovanni Barreca, un zidar in varsta de 54 de ani, a comis o tripla crima brutala in localitatea Altavilla Milicia, langa Palermo.

- Un roman a murit in Italia, in urma unui accident de munca. Mihai s-a stins din viața la varsta de 40 de ani și alasat in urma o familie indurerata. Barbatul era stabilit de mult timp in Italia, dar un accident i-a adus sfarșitul.

- O tragedie din Italia a produs multa suferința in sufletul unei familii din Romania. Un roman a murit zdrobit de un buștean, care s-a prabușit peste el. Acesta s-a stins din viața pe loc, iar moartea lui a starnit multa suferința. Barbatul avea 27 de ani și era tatal unei fetițe de cateva luni.