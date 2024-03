Stiri pe aceeasi tema

- A fost o drama de proportii in Italia, la Bologona! Trei copii romani si mama lor, cu totii romani, au murit in apartamentul care a luat foc! Femeia se numeste Stefania Alexandra Nistor si avea 32 de ani. Pompierii au gasit o camera saturata de fum Cand pompierii au ajuns la apartamentul care ardea,…

- Trei copii mici au murit intr-un incendiu izbucnit intr-un oraș din nordul Italiei, iar mama minorilor, in varsta de 32 de ani si originara din Romania, a decedat in timp ce era transportata la spital.

- Trei copii mici au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la Bologna, in nordul Italiei, iar mama minorilor, in varsta de 32 de ani si originara din Romania, a decedat in timp ce era transportata la spital, au informat vineri pompierii, scrie Agerpres. Femeia si copiii ei – doi…

- O romanca de 32 de ani și cei trei copii ai ei mici au murit vineri dimineața intr-un incendiu in apartamentul lor din Bologna, Italia. Femeia, Stefania Alexandra Nistor, a murit in drum spre spital, in timp ce cele doua fete și un baiat au murit in apartamentul cuprins de fum, totul de la o soba…

- O romanca in varsta de 32 de ani și cei trei copii ai sai au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la Bologna, in nordul Italiei, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

- Trei copii mici au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la Bologna, in nordul Italiei, iar mama minorilor, in varsta de 32 de ani si originara din Romania, a decedat in timp ce era transportata la spital.

- Martorii descriu momentele de groaza in care doua blocuri din Valencia au fost mistuite de flacari. In incendiu au murit cel puțin patru persoane iar alte 15 sunt disparute. Printre aceastea, o familie de patru persoane, inclusiv un baiat de trei ani și o fetița de 15 zile.

- Cinci copii au murit intr-un incendiu, in Arizona, in timp ce tatal facea cumparaturi de Craciun. Patru dintre copii erau frati, iar al cincilea era ruda cu ei, transmite BBC, potrivit digi24.ro .