- Tragedia a lovit o familie de romani stabilita in nordul Italiei, intr-o noapte aparent liniștita, dar care s-a transformat in coșmar. O mama și cei trei copii ai sai au fost rapuși de flacarile unui incendiu devastator, care le-a cuprins locuința din Bologna.

- O romanca de 32 de ani și cei trei copii ai ei mici au murit vineri dimineața intr-un incendiu in apartamentul lor din Bologna, Italia. Femeia, Stefania Alexandra Nistor, a murit in drum spre spital, in timp ce cele doua fete și un baiat au murit in apartamentul cuprins de fum, totul de la o soba…

- O drama cumplita a avut loc in SUA, cu doar cateva zile inainte de Sarbatori. Cinci copii și-au pierdut viața, in urma unui incendiu ce a izbucnit in casa in care se aflau. Cinci copii au murit intr-un incendiu, in Arizona, in timp ce tatal facea cumparaturi de Craciun. Patru dintre copii erau frati,…