- Aproximativ 70 de vaci au murit, dupa ce adapostul in care se aflau a fost cuprins de un incendiu violent, au anuntat, sambata, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.

- Un incendiu violent s-a produs, aseara, intr-o gospodarie din localitatea Durnești, județul Botoșani. Depozitul de furaje a fost cuprins de flacari, dupa ce copiii unor vecini ai proprietarului s-au jucat cu focul in apropiere. La sosirea echipajelor ardeau aproximativ opt tone de furaje. Pompierii…

- Un incediu puternic la o ferma de animale a curmat viața a 200 de oi și 10 porci. Flacarile s-au extins pe o suprafața de 1.500 de mp, iar pompierii sosiți la fața locului s-au luptat ore in șir pentru a le stinge.

- A fost o drama de proportii in Italia, la Bologona! Trei copii romani si mama lor, cu totii romani, au murit in apartamentul care a luat foc! Femeia se numeste Stefania Alexandra Nistor si avea 32 de ani. Pompierii au gasit o camera saturata de fum Cand pompierii au ajuns la apartamentul care ardea,…

- Un incendiu ingrozitor s-a produs in Buzau! Doi barbați au fost gasiți morți in casa, dupa ce aceasta a luat foc. Victimele au ars de vii, iar focul s-a extis foarte repede. Pompierii au scos carbonizați dintre flacari pe cei doi.

- Tragedie de proporții in Cluj. Un barbat imobilizat la pat a fost gasit mort, in urma unui incendiu grav. A fost ars de viu in flacarie care i-au cuprins locuința. Pompierii au acționat de urgența, insa nu au mai putut sa ii salveze viața.

- Un incendiu a izbucnit, in cursul nopții trecute, la o casa de locuit din localitatea Muntele Sacelului. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, un echipaj SMURD, o ambulanța, dar și polițiștii. ”Pompierii au gasit casa de locuit, cu o suprafața de aproximativ 80mp,…

- Un incident devastator s-a petrecut noaptea trecuta in sectorul 1 al Capitalei, cand un incendiu a cuprins un apartament de la parterul unui bloc din apropierea Pieței Victoria. Echipajele de urgența au raspuns prompt la apelul la 112, primit la ora 2 dimineața, doar pentru a descoperi o femeie de 70…