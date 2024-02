Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Italia. Un roman a murit in condiții suspecte, in timp ce se afla pe strada. Tanarul de 22 de ani s-a prabușit pe asfalt și a fost gasit fara suflare. Oamenii legii nu au aflat cauza morții sale, motiv pentru care continua cercetarile. Iata ce ipoteze au!

- Un muncitor roman de 27 de ani, Gavrila Grad, a murit in urma unui accident de munca intr-o companie din municipiul Amblar-Don, in Trentino. Tanarul – scrie ANSA – a fost strivit de un buștean cazut probabil dintr-un morman de lemne depozitat intr-o curte aparținand firmei Nord Palets in care lucra.…

- O tragedie din Italia a produs multa suferința in sufletul unei familii din Romania. Un roman a murit zdrobit de un buștean, care s-a prabușit peste el. Acesta s-a stins din viața pe loc, iar moartea lui a starnit multa suferința. Barbatul avea 27 de ani și era tatal unei fetițe de cateva luni.

- Un accident ingrozitor s-a produs in Italia, in urma cu puțin timp. Doua mașini au intrat in coliziune, iar pe scaunul din dreapta al uneia dintre ele se afla Ionuț. Tanarul de 25 de ani a murit in condiții cumplite, in urma impactului. Vestea i-a sfașiat de durere pe apropiații lui.

- Un roman de 36 de ani din Italia a provocat un accident grav, dupa ce s-a urcat beat la volan. Mașina pe care o conducea... The post Un roman care a provocat un accident grav in Italia și-a abandonat prietenul mort in mașina și a fugit appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un barbat de 50 de ani din Dumbrava Roșie a murit vineri in urma unui accident de munca petrecut la un punct de lucru al unei societați comerciale din localitatea din județul Neamț. Potrivit unor surse, o ușa metalica ar fi cazut peste victima.Un barbat de 50 de ani din Dumbrava Roșie, județul Neamț,…

- Doi lucratori agricoli, un roman de 31 de ani și un moldovean de 44 de ani, și-au pierdut viața luni, 18 decembrie, in urma unui tragic accident rutier in Portugalia, in zona localitații Cuba din districtul Beja, potrivit libertatea.ro .

- Polițistul era șef de post in localitatea doljeana Sadova. Mai avea in jur de 30 de kilometri pana sa ajunga la locul de munca și era la volanul mașinii personale, imbracat in uniforma de polițist