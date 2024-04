Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cu final tragic s-a produs, astazi, in satul Baurci din Gagauzia. Un barbat a murit pe loc, dupa ce mașina pe care o conducea s-a tamponat cu un alt automobil, informeaza Gagauzinfo.md .

- In aceasta dimineața, pe DN 24A, in județul Vaslui, un tanar de 29 de ani s-a rasturnat cu mașina, in afara parții carosabile. Impactul a fost atat de puternic, incat trupul sau a fost aruncat 25 de metri, pe un camp. Medicii sosiți la fața locului nu au putut face nimic pentru a-i salva viața.

- O tragedie de proporții s-a produs in Dolj. O tanara de 27 de ani s-a stins din viața, dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac, iar mai apoi a ajuns in gardul unei case. Șoferița nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire și a murit pe loc.

- Accident tragic la Singerei. Un șofer de 61 de ani a decedat dupa ce a pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit de un copac. Barbatul s-a stins in timp ce medicii ii acordau primul ajutor medical.

- Un roman a murit in Italia, in urma unui accident de munca. Mihai s-a stins din viața la varsta de 40 de ani și alasat in urma o familie indurerata. Barbatul era stabilit de mult timp in Italia, dar un accident i-a adus sfarșitul.

- Caz șocant in Italia. Un roman a murit in condiții suspecte, in timp ce se afla pe strada. Tanarul de 22 de ani s-a prabușit pe asfalt și a fost gasit fara suflare. Oamenii legii nu au aflat cauza morții sale, motiv pentru care continua cercetarile. Iata ce ipoteze au!

- Un roman de 36 de ani, cu o alcoolemie de 2g/l, a provocat un accident grav in Italia și și-a abandonat amicul mort in mașina, scrie publicația Il Resto del Carlino. Citește și: Un cunoscut poet rus, opozant al lui Putin, a murit dupa ce a fost lovit de o mașina pe trecerea de pietoni […]

- Un roman de 36 de ani din Italia a provocat un accident grav, dupa ce s-a urcat beat la volan. Mașina pe care o conducea... The post Un roman care a provocat un accident grav in Italia și-a abandonat prietenul mort in mașina și a fugit appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .