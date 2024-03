Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați au murit dupa ce un camion caruia i-a explodat o roata a intrat intr-o mașina, apoi a cazut de pe un pod de cale ferata. Tragicul accident rutier a avut loc vineri, pe DN 1, pe centura orasului Avrig. A fost blocat atat traficul rutier in zona, dar si circulatia trenurilor pe magistrala…

- Un roman dat disparut in Italia la inceputul acestei luni a fost gasit mort weekendul trecut. Se pare ca el a fost implicat intr-un accident de circulație chiar in ziua in care a fost vazut ultima data. Mașina a cazut intr-o rapa si nu fost vazuta din cauza vegetatiei abundente. Dorel Vaduva, de 44…

- Un roman a murit in Italia, in urma unui accident de munca. Mihai s-a stins din viața la varsta de 40 de ani și alasat in urma o familie indurerata. Barbatul era stabilit de mult timp in Italia, dar un accident i-a adus sfarșitul.

- Caz șocant in Italia. Un roman a murit in condiții suspecte, in timp ce se afla pe strada. Tanarul de 22 de ani s-a prabușit pe asfalt și a fost gasit fara suflare. Oamenii legii nu au aflat cauza morții sale, motiv pentru care continua cercetarile. Iata ce ipoteze au!

- Ionuț Roman, un tanar de 25 de ani, din Bacau, s-a stabilit in Italia pentru a-și cladi o viața mai buna. Dar, destinul sau a fost curmat intr-un accident rutier, petrecut in Verrua Savoia, provincia Torino. Tanarul, rezident in Crescentino, se afla pe scaunul din dreapta al unui autoturism condus de…

- Un roman de 36 de ani, cu o alcoolemie de 2g/l, a provocat un accident grav in Italia și și-a abandonat amicul mort in mașina, scrie publicația Il Resto del Carlino. Citește și: Un cunoscut poet rus, opozant al lui Putin, a murit dupa ce a fost lovit de o mașina pe trecerea de pietoni […]

- Un roman de 36 de ani din Italia a provocat un accident grav, dupa ce s-a urcat beat la volan. Mașina pe care o conducea... The post Un roman care a provocat un accident grav in Italia și-a abandonat prietenul mort in mașina și a fugit appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un accident ingrozitor s-a produs in Spania. Un barbat a murit pe loc, dupa ce mașina in care se afla a fost lovita cu viteza de un TIR. Barbatul de 33 de ani nu a mai avut nicio șansa de surpaviețuire. Acesta avea doi copii și o familie frumoasa.