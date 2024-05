Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica avertizeaza, joi, ca obisnuita de a face cumparatori online si de a interactiona cu firmele de curierat sau Posta Romana este exploatata de infractorii cibernetici. ”Frecventa crescuta a cumparaturilor online ne face sa primim adesea notificari,…

- ”Atacatorii din online continua campaniile de phishing prin uzurparea identitatii institutiilor si companiilor legitime din Romania. Astazi, va punem in atentie o noua astfel de frauda care se foloseste de identitatea Digi Romania”, avertizeaza, miercuri, DNSC. Specialistii detaliaza cum functioneaza…

- Infractorii cibernetici folosesc frecvent zilele de sarbatoare pentru a-si adapta scenariile pe noul context, profitand de graba, neatentia si entuziasmul cumparatorilor, avertizeaza Directoratul National pentru Securitate Cibernetica. Reprezentantii institutiei reiau cateva recomandari pentru a diminua…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica a realizat, inaintea sarbatorilor, un ghid de securitate a datelor online si recomanda cumparaturi online in special de pe site-uri romanesti, eventualele fraude putand fi mai usor depistate. ”Fiti atenti la datele dumneavoastra financiare cand faceti…

- ”Fiti atenti la datele dumneavoastra financiare cand faceti cumparaturi online in timpul sarbatorilor! De obicei, in perioadele festive, putem deveni mai putin vigilenti in ceea ce priveste securitatea site-urilor pe care le vizitam si putem actiona in graba”, au transmis, luni, oficialii Directoratului…

- Titlurile de stat pot fi cumparate: · Intre 15 aprilie 2024 – 9 mai 2024 online, numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in SPV pentru titluri lansate prin intermediul unitatilor Trezoreriei Statului. Operatiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza cu privire la o noua campanie de frauda prin folosirea identitații vizuale a companiei Emag.Concret, hackerii trimit catre utilizatori din Romania mesaje care conțin link-uri malițioase. Modul in care este formulat mesajul activeaza…

