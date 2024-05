Stiri pe aceeasi tema

- Oricare va fi decizia Curtii de Apel Constanta, aceasta va putea fi contestata la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Curtea de Apel Constanta anunta final de cercetare judecatoreasca ndash; in faza camerei preliminare in dosarul 352 36 2023 a1 in care Cristian Radu, primar al municipiului…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul in casație al DNA prin care s-a incercat continuarea procesului impotriva lui Catalin Cherecheș in dosarul „Mita pentru pirita”. Fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a obținut o victorie importanta in ciuda acuzațiilor de corupție care…

- Cazul va fi repartizat aleatoriu unui complet de judecata din cadrul Sectiei a II a Civile si va fi stabilit primul termen.Dosarul care vizeaza contractul de concesiune pentru Portul Turistic Tomis, din Cosntanta, a ajuns recent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea Suprema de Justitie a Romaniei.…

- Jurnalista Emilia Sercan a anuntat luni ca Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a admis in parte o plangere. Jurnalista Emilia Sercan a dispus ca Parchetul General sa redeschisa dosarul in care l-a acuzat pe fostul ministru de Interne Lucian Bode de favorizarea infractorului, abuz in serviciu si omisiunea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va judeca, marti, conflictul intre instante privind competenta de solutionare a cererii DNA de redeschidere a urmaririi penale in legatura cu modul in care reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova au facut controale inainte de…

- Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii va analiza in sedinta din data de 9 aprilie 2024 cererea de eliberare din functie, prin pensionare, formulata de Andreea Corina Bajenaru, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. De asemenea, tot in…

- Legea de trecere a unor drumuri forestiere de la Romsilva, la consiliile locale, neconstituționala. Decizie la CCR Legea de trecere a unor drumuri forestiere de la Romsilva, la consiliile locale, este neconstituționala. Curtea Constitutionala a admis miercuri o obiectie de neconstitutionalitate formulata…

- Curtea Constitutionala a admis miercuri o obiectie de neconstitutionalitate formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si a constatat ca este neconstitutionala, in ansamblul sau, Legea pentru modificarea completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a cailor ferate…