- Primaria Municipiului Timișoara organizeaza in perioada 20 – 27 mai 2024 a doua campanie de dezinsecție pentru eliminarea țanțarilor si larvicidarelor. Acțiunea include intervenții aeriene și terestre, pe domeniul public al orașului. ​Operațiunile terestre vor avea loc intre orele 21.00-06.00 , iar…

- Primaria Blaj anunța ca a demarat tratamente de dezinsecție pentru combaterea capușelor, in toate parcurile și zonele verzi ale Municipiului. „Deși suntem in Saptamana Mare, iar o asemenea operațiune nu era programata, numarul mare de sesizari privind apariția capușelor in zonele verzi ale municipiului…

- Azi, 27 aprilie, se desfașoara o intervenție avio de combatere a larvelor de țanțari, in special in zonele cu apa statatoare, cum ar fi lacurile, balțile și zonele mlaștinoase din județul Ilfov. Acțiunea se desfașoara in cadrul campaniei„Ilfovul fara țanțari”. Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul…

- In premiera, Poliția Naționala a fost dotata de catre Autoritatea Polițieneasca Suedeza cu cinci barci de patrulare.Timp de trei zile, 9 angajați ai subdiviziunilor Poliției Naționale, precum și reprezentanți ai altor entitați ale MAI, au fost instruiți in utilizarea barcilor cu motor.

- Adminstratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineata, o avertizare cod galben de vreme severa, valabila din aceasta dupa-amiaza pana maine, la ora 15.00. In mai multe judete din Banat, sudul Crișanei, Transilvania, dar și in zonele montane, specialistii anunta ploi torentiale si vant…

- In paralel cu proiectele mari, Primaria Targoviște continua proiecte de mai mica anvergura, dar nu mai puțin necesare. Este cazul zonelor pietonale aferente Strazii Vlad Țepeș. Anul trecut s-a lucrat la reabilitarea trotuarelor din fața blocurilor H de pe Calea București iar in aceasta primavara intervențiile…

- Aversele vor conține și descarcari electrice Sursa articolului: Praf saharian peste Romania. Zonele lovite de de ploi sangerii, murdare, și furtuni violente Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Asistenta medicala operationala se asigura de formatiunile medicale de tratament si de evacuare medicala specifice, infiintate si organizate in acest scop de catre Ministerul Apararii Nationale, prevede un proiect de OUG aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatatii, potrivit Agerpres.…