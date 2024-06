Stiri pe aceeasi tema

- Ai vazut-o pe fetița din imagine? Teodora are 12 ani și a disparut din Ramnicu Sarat. Este de negasit de cand a plecat la bunicii ei. Informațiile oferite de Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzau.

- Suna de urgența la 112 daca ai vazut-o pe adolescenta din imagine. Zamacau Elena Patricia are 14 ani și a disparut din Sibiu. Precizarile facute in cadrul unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.

- Daca l-ai vazut pe baiețelul din imagine, suna la 112! Radoslav Alexandru Bogdan a fost dat disparut, asta dupa ce nu s-a mai intors de la scoala. Poliția il cauta pe adolescent și face apel la intreaga populație.

- Alerta in București, dupa ce o fata in varsta de 13 ani a disparut. Larisa ar fi plecat de acasa cu doua zile in urma si nu s-a mai intors. Tot de atunci, nimeni nu mai știe nimic de ea, iar familia e disperata și incearca sa o gaseasca.

- O tanara din București, Alina, in varsta de 47 de ani, a disparut misterios in timpul unei vacanțe in stațiunea Sinaia. Cazata la o pensiune locala, Alina Barbalata a plecat pentru a explora peisajele montane, dar nu s-a mai intors la unitatea de cazare. Apropiații sunt ingrijorați și fac un apel catre…

- Daca ai vazut-o pe fata din imagine, suna de urgența la 112 sau alerteaza autoritațile din zona in care te afli! Adolescenta are varsta de 15 ani și este din Caraș-Severin. Polițiștii sunt in alerta, deoarece minora a disparut de 30 de ore.

- Radu Ayan a fost gasit la mai bine de 24 de ore de cand a disparut. Copilul a fost transportat la spital, iar de curand, mama lui a facut și primele declarații despre starea fiului. Femeia a venit din Marea Britanie atunci cand a aflat ca baiatul este de negasit, iar acum ii este alaturi.

- Oamenii legii sunt in alerta in urma unei noi dispariții. De aceasta data este vorba despre un minor, in varsta de doar doi ani, din Botosani. Daca l-ai vazut, suna de urgența la 112! Polițiștii il cauta cu disperare.