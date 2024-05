Stiri pe aceeasi tema

- Footage of Xi Jinping and Vladimir Putin communicating in an informal setting https://t.co/kxQ0MC3iod pic.twitter.com/c9Rd6EyrfH — Victor vicktop55 (@vicktop55) May 16, 2024 UPDATE Presedintii chinez si rus, Xi Jinping, respectiv Vladimir Putin, au sustinut joi ca relatiile intre tarile lor contribuie…

- Președintele chinez Xi Jinping se pregatește sa-l primeasca joi pe omologul sau rus Vladimir Putin, care a salutat nivelul „fara precedent” al legaturilor sino-ruse inaintea vizitei sale de stat de la Beijing. Insa aceasta relație pare ca incepe sa aiba fisuri, comenteaza BBC News.La mai bine de doi…

- Vladimir Putin depune marți, 7 mai, juramantul de investitura pentru al cincilea mandat de președinte al Rusiei. Ceremonia va fi boicotata de SUA și majoritatea țarilor din UE. Franța se numara insa printre țarile blocului comunitar care vor avea reprezentanți la evenimentul de la Moscova, relateaza…

- China a transmis ca va lua „masurile necesare” dupa anuntarea de catre Washington a unor noi sanctiuni menite sa paralizeze capacitatile militare si industriale ale Rusiei prin pedepsirea companiilor chineze care ajuta Moscova sa faca rost de arme pentru razboiul sau impotriva Ucrainei, informeaza joi…

- Washingtonul si-a avertizeaza aliatii ca Beijingul isi intensifica sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informatii geospatiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei, scrie Bloomberg, potrivit NEWS.RO.

- Vicepresedintele Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, Piotr Tosltoi, ameninta, intr-un interviu acordat postului francez BFMTV, Franta si pe presedintele francez Emmanuel Macron ca rusii ”ii vor omori toti militarii francezi”, in cazul in care vor fi trimisi in Ucraina, o ideea evocata…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a declarat luni ca ideea liderului rus Vladimir Putin de a crea o zona tampon in interiorul teritoriului ucrainean este un indiciu clar ca Moscova planuieste sa escaladeze razboiul din Ucraina, informeaza News.ro, care citeaza Reuters.Vladimir Putin…

- Moscova a avertizat miercuri, 13 martie, prin vocea purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe, ca razboiul din Ucraina ar putea scapa de sub control și s-ar putea extinde geografic din cauza ,,acțiunilor provocatoare nechibzuite" ale unuia sau doua state membre din alianța militara NATO, informeaza…