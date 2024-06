Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi ca a fost pus in dezbatere publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania."Alegerile au trecut, sa revenim la prioritatile romanilor. Ma bucur ca inflatia continua sa scada, ajungand deja aproape de 5 , si vom continua sa luam masuri…

- Premierul Marcel Ciolacu atrage atenția asupra necesitații unei reforme urgente in sistemul de impozitare a veniturilor salariale pentru a reduce povara fiscala asupra muncii, mai ales pentru cei cu venituri mici sau copii.

- Numarul contractelor de munca platite cu salariul minim pe economie a scazut in 2024 cu aproximativ 17% fața de anul trecut. Pana la finalul anului, in Romania se va introduce salariul minim european, de care vor beneficia in special angajații cu mai mult de 24 de luni la actualul loc de munca, pentru…