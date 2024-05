Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Rishi Sunak a prezentat luni scuze in mod oficial intr-un scandal al sangelui contaminat in Regatul Unit in anii '70 si '80 - soldat cu 3.000 de morti -, in urma unui raport coplesitor care acuza autoritatile de musamalizare, relateaza AFP, preluata de news.ro.„Vreau sa prezint scuze…

- Primii migranti susceptibili de a fi expulzati de Marea Britanie catre Rwanda au fost arestati si plasati in detentie, a anuntat miercuri Ministerul de Interne britanic, fara a preciza numarul persoanelor vizate, transmite AFP. ”Primii migranti in situatie ilegala, inainte de a fi expulzati spre Rwanda,…

- Primii migranti susceptibili de a fi expulzati de Marea Britanie catre Rwanda au fost arestati si plasati in detentie, a anuntat miercuri Ministerul de Interne britanic, fara a preciza numarul persoanelor vizate, transmite AFP. ”Primii migranti in situatie ilegala, inainte de a fi expulzati spre Rwanda,…

- Forțele de aparare israeliene publica imagini care arata cum avioanele de lupta israeliene doboara unele dintre cele 170 de drone și 30 de rachete de croaziera lansate din Iran asupra Israelului in cursul nopții, relateaza The Times of Israel.Toate dronele și rachetele de croaziera au fost doborate…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca si bolnavii cronici vor fi scutiti de la plata contributiilor sociale pentru concediile medicale. El a precizat ca Guvernul a luat o decizie rapida, pentru ca se tot intarzia a se interveni in Parlament pe acest act normativ. „In primul rand, CASS platim…

- 1484: William Caxton a tiparit primul dicționar englez, intitulat “The Expositor”. 1830: Pictorul și sculptorul francez Eugene Delacroix expune celebrul sau tablou “Libertatea conduce poporul” pentru prima data la Salonul de la Paris. 1871: La Paris, Comuna din Paris este proclamata in urma prabușirii…

- Un grup de 43 de tari solicita Rusiei sa autorizeze o ancheta internationala independenta cu privire la moartea in inchisoare a lui Aleksei Navalnii, relateaza Reuters, citat de News.ro.Apelul a fost lansat de catre ambasadoarea Uniunii Europene la ONU, la Geneva, Lotte Knudsen in numele celor 27 de…