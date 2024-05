S-a gripat motorul economiei: Problema care ar putea genera o criză imobiliară de proporții Unul dintre motoarele economiei romanești este reprezentat de sectorul construcțiilor și imobiliarelor. Conform Institutului Național de Statistica volumul lucrarilor de constructii a scazut in primele trei luni ale anului, fata de perioada similara a anului 2023, ca serie bruta, cu 7,1%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 7,9%. Cifrele sunt ingrijoratoare și ar putea reprezenta semnele timpurii ale unei crize imobiliare, informeaza News.ro. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

