- Partidul de guvernamant din Serbia a invins duminica opozitia in scrutinul pentru consiliul municipal din Belgrad si la alegerile locale partiale din intreaga tara, marcate de altercatii intre sustinatorii opozitiei si cei ai presedintelui populist Aleksandar Vucic, relateaza Reuters.

- Ceremonia de difuzare a emisiunii „Citate Clasice – Xi Jinping”a avut loc, marți, la Belgrad. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a adresat felicitari organizatorilor evenimentului. Emisiunea este produsa de China Media Group (CMG), in care se abordeaza teme precum prosperitatea comuna și civilizația…

- Partidul nationalist de opozitie Lege si Justitie (PiS), care la sfarsitul anului trecut a pierdut puterea dupa alegerile legislative, s-a clasat pe primul loc in alegerile locale desfasurate duminica in Polonia, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne, ceea ce constituie un esec pentru ambitiile…

- Turcii i-au dat o lovitura grea lui Recep Erdogan, la alegerile locale. Opoziția a caștigat marile orașe, inclusiv principalul centru economic al țarii. Primarul Istanbulului a caștigat cu o marja larga. El a primit un nou mandat. Și primarul capitalei Ankara și-a pastrat locul, cu o diferența de 25…

- Așa cum am menționat recent, in urma Raportului Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), contestatele alegeri locale din Belgrad se vor repeta in data de 2 iunie 2024, in contextul acuzațiilor care au marcat scrutinul din decembrie anul trecut, a anunțat președintele Serbiei, Aleksandar…

