Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, sustine ca presedintele Klaus Iohannis „are toate sansele” sa obtina o functie europeana de anvergura, inclusiv pe cea de presedinte al Consiliului European, reprezentnta PNL explicand și de ce ar fi indreptatița Romania la o poziție importanta.

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a vorbit despre o autostrada pentru care Romania nu a cerut aproape niciodatafonduri europene, așa ca a ramas de 30 de ani la stadiul de proiect. In tot acest timp, romanii iși blesteama zilele circuand bara la bara. Adina Valean a vorbit despre…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, explica faptul ca Romania nu a inclus aproape niciodata controversata autostrada Comarnic Brașov intre proiectele finanțate din bani europeni. Valean arata ca Romania a cautat mereu alte surse de finanțare, iar rezultatul este ca dupa 20 de ani de…

- Ajutorul de stat pentru Tarom ar putea fi aprobat in aceasta primavara, in contextul in care se pare ca exista un proiect solid la companie, a declarat marți, la Bruxelles, comisarul european pentru transporturi Adina Valean.

- "Planurile s-au tot schimbat la TAROM. Acum, in cele din urma, pare a fi un proiect solid care nu ar mai suferi, sa spunem, pasi inapoi, dintr-un motiv sau altul, ceea ce inseamna ca in aceasta primavara speram sa existe o aprobare a ajutorului de stat. Din nou, ajutorul de stat fiind dat de Romania.…

- Un roman a cumparat un avion cu 200 de locuri la pretul unei garsoniere. Barbatul l-a transportat pe DN1 si vrea sa-l transforme in casa de vacanta Un avion de pasageri cu aproape 200 de locuri si-a facut drum pe strazi, azi-noapte, la Bucuresti. Un transport agabaritic l-a dus la un aerodrom din apropierea…

- Vești bune pentru cei care iubesc calatoriile și ... economiișe! Astazi, de Ziua Culturii, o comaanie aerioana ofera bilete la prețuri reduse. Pasagerii pot cumpara astazi cu mai puțini bani bilete spre destinații din Europa.

- Barbatul care a facut scandal intr-un avion Copenhaga – București s-a ales cu 2 ani și 6 luni de inchisoare. La acel moment, barbatul in varsta de 44 de ani s-a urcat in aeronava sub influența alcoolului, provocand un scandal de proporții. Ca forma suplimentara de pedeapsa, Judecatoria Buftea a dispus…