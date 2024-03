Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, avertizeaza ca noul portofoliu pentru Aparare, care ar putea sa faca parte din viitoarea componenta a Comisiei Europene, ar putea ramane gol de continut și ca ar fi un mare castig daca Romania ar obtine portofoliul industrial, conform News.ro. Intrebata…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a apreciat sambata, la Prima TV, ca biletele de avion sunt „cam scumpe”, iar companiile care vand bilete ieftine de avion apoi cer tarife mari celor care vor sa-si aleaga locul sau sa calatoreasca cu bagaj de mari dimensiuni, conform News.ro. „Sunt…

- Comisarul european pentru transporturi Adina Valean susține ca linia de tren de mare viteza București-Budapesta inca prezinta interes crescut din partea guvernului ungar, insa realizarea ei depinde de ritmul in care se mișca parțile.

