- Trei pasageri ai unui autobuz au murit, iar alți șase sunt internați de urgența la spital, dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut de pe un pod și a ajuns in raul Moika, vineri, in orașul rus Sankt Petersburg, a anunțat departamentul local al Ministerului pentru Situații de Urgența, potrivit Reuters.…

- Un autobuz care transporta circa 20 de pasageri a cazut vineri in raul Moika de pe un pod situat in centrul orasului rus Sankt Petersburg, trei persoane pierzandu-si viata, au anuntat autoritatile locale, relateaza agentia TASS, citata de Reuters si EFE.

- Autobuzul transporta aproximativ 20 de persoane cand a cazut, vineri, 10 mai, de pe un pod in raul Moika din centrul orașului Sankt Petersburg, Federația Rusa, relateaza agenția rusa de presa TASS.„Astazi (n.r. - vineri), in jurul orei unu dupa-amiaza, poliția a primit un raport ca un autobuz de pasageri…

