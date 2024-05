Presedintele american Joe Biden a criticat luni mandatele de arestare cerute de procurorul Curtii Penale Internationale (CPI) impotriva liderilor israelieni, spunand ca nu este posibila nicio „echivalenta” intre Israel si Hamas. Cererea procurorului este „scandaloasa”, a declarat liderul de la Casa Alba intr-un comunicat preluat de Reuters. „Voi fi clar: orice ar insinua procurorul, nu […] The post Biden da de pamant cu procurorul CPI care a emis mandat de arestare impotriva premierului israelian Netanyahu first appeared on Ziarul National .