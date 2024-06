Companiile oferă accesul la o mașină electrică drept beneficiu Este un nou trend! O serie de angajatori ofera scheme de acces și folosire a vehiculelor electrice (VE) la preț avantajos, pentru a incerca sa atraga angajații care cauta beneficii ecologice, scrie Euronews . Mașinile electrice sunt oferite in unele companii din Marea Britanie ca un beneficiu pentru a atrage angajați tineri și conștienți de mediu. Ideea este ca un angajat este inscris intr-o schema care ii permite sa inchirieze o mașina electrica prin intermediul companiei. Potrivit celui mai recent raport privind forța de munca sustenabila realizat de Octopus EV, tot mai mulți angajați din generația… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

