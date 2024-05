Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Maxer (50 de ani) a declanșat un atac furibund la adresa colegiilor Smiley și Damian Draghici, chiar in ziua cand aceștia au lansat piesa „S-a furat mireasa”. Maxer are și el in portofoliu o piesa cu aceeași nume, lansata in urma cu cinci ani, și considera ca ar fi fost sursa de inspirație pentru…

- La aproape un an de la nunta cu Gina Pistol, Smiley marturisește ca are o casnicie fericita. Invitat in podcastul lui Damian Draghici, artistul a vorbit despre relația sa și despre calitațile pe care le are soția lui.