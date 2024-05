Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Nasaud și Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud, au documentat activitatea infracționala a doi barbați cercetați pentru trafic de…

- Doua persoane suspectate ca au comis ieri atacul mortal din apropiere de Moscova au fost retinute in regiunea rusa Briansk in urma unei urmariri cu masina, a anuntat astazi parlamentarul Alexander Kinstein pe Telegram.Alti suspecti au fugit pe jos intr-o padure din apropiere, a adaugat el. Barbati inarmati…

- De aproape 14 ani, Eugenia Șerban trece prin momente grele, dupa ce fiul sau a devenit dependent de droguri. Actrița s-a temut pentru viața ei și a cerut ordine de protecție.Timp de 14 ani, Eugenia Șerban a tacut și nu a vorbit despre situația dureroasa prin care trece din cauza fiului dependent de…

- Trei dintre cele șase persoane duse joi de procurorii DIICOT Bistrița-Nasaud in fața judecatorului de drepturi și libertați de la Tribunalul Bistrița-Nasaud, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Pentru celelalte trei instanța a dispus arestul la domiciliu. In urma celor 8 percheziții efectuate…

- Potrivit lui Danilov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei, rețeaua de informatori și agenți ai Moscovei este atat de mare incat este imposibil sa elimini interferența Rusiei.

- 16 mandate de percheziție domiciliara au fost puse miercuri in aplicare de catre polițiștii din Timiș. Doua persoane au fost reținute, fiind banuite de trafic internațional de droguri de risc si trafic intern de droguri de risc.

- Politistii au descoperit, in urma perchezitiilor efectuate sambata in Constanta si Navodari, peste 5,2 milioane de comprimate si 50.000 de fiole cu substante dopante, in valoare de aproximativ 3 milioane de euro, in cauza fiind retinute doua persoane, a anuntat IGPR.

- Polițiștii din Constanța au descoperit, in urma a 36 de percheziții domiciliare realizate sambata, 220 de baxuri, in care se aflau 5.245.960 de comprimate și 51.557 de fiole, ce conțin substanțe dopante, in valoare de aproximativ 3.000.000 de euro.